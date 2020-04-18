"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения

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"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско поздравил клуб с 98-летием.

"Спартак" - это большой клуб с богатой историей. У нас случались и взлеты, и падения, однако этот клуб ничто не остановит! Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!" - заявил Тедеско.

Тедеско встал у руля команды в октябре 2019 года. На данный момент "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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