"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане

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"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане

"Бавария" по-прежнему заинтересована в трансфере вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как сообщает Bild, руководство мюнхенцев не собирается платить за игрока более 70 миллионов евро из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса. Однако "горожане" хотят выручить с продажи футболиста около 85 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" начнет более активные переговоры только после возобновления Бундеслиги.

В этом сезоне Сане из-за разрыва крестообразных связок колена провел всего один матч.

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