Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля

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Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Mundo Deportivo, в трансфере 32-летнего чилийца заинтересован "Манчестер Юнайтед". Ранее интерес к игроку также проявляли "Интер" и "Ньюкасл".

Соглашение Видаля с "Барсой" рассчитано до лета 2022 года, однако клуб готов расстаться с ним грядущим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Видаля шесть голов и три ассиста в 31 игре.

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