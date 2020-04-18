Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля
Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает Mundo Deportivo, в трансфере 32-летнего чилийца заинтересован "Манчестер Юнайтед". Ранее интерес к игроку также проявляли "Интер" и "Ньюкасл".
Соглашение Видаля с "Барсой" рассчитано до лета 2022 года, однако клуб готов расстаться с ним грядущим летом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 14 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Видаля шесть голов и три ассиста в 31 игре.
Читайте также: "Барселона" ради покупки Неймара и Мартинеса готова продать девять футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В Италии решили недоигрывать Серию С
-
Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку
-
"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"
-
"Лацио" определил три трансферные цели на лето
-
3
"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"
-
4
Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"
-
1
Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"
-
ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ
-
Еще три клуба могут сняться с ФНЛ
-
Футболисты "Арсенала" занимаются с психологом во время карантина
-
"Атлетико" нацелился на Азмуна
-
1
Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля
-
1
"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане
-
"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
-
Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
-
"Интер" намерен подписать двух форвардов
-
Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
-
"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
-
3
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18