"Атлетико" нацелился на Азмуна
Форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Атлетико".
Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, "матрасники" попытаются заполучить 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.
Напомним, что "Зенит" оценивает иранца в 35 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляют клубы из Англии и Италии.
Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне на его счету 14 голов и 6 ассистов в 18 матчах.
Читайте также: Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном. | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14