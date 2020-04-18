"Атлетико" нацелился на Азмуна

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"Атлетико" нацелился на Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Атлетико".

Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, "матрасники" попытаются заполучить 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, что "Зенит" оценивает иранца в 35 миллионов евро. Интерес к игроку также проявляют клубы из Англии и Италии.

Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне на его счету 14 голов и 6 ассистов в 18 матчах.

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