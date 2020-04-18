"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"

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"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"

Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.

"Витебск" - "Динамо" Брест 1:0

Гол: Николэеску (пен), 87 - 1:0

"Витебск": Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко, Каленчук, Гуренко, Мараньяо, Волков (Николэеску, 78), Сантос (Сезар, 90).

"Динамо" Брест: Павлюченко, Хачериди, Печенин (Веретило, 22), Кики, Милевский (Павловец, 77), Кривец (Садовский, 68), Гордейчук, Кисляк, Нойок, Шевченко, Юзепчук.

Удаления: Кики (73), Хачериди (85).


БАТЭ - "Торпедо" 0:0

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич, 62), Стасевич, Драгун, Яблонский, Виллумссон (Бага, 85), Скавыш (Сарока, 77).

"Торпедо": Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Афанасьев (Леонович, 76), Хачатурян, Премудров, Габриэл Рамос, Юсов (Липе, 46), Антилевский (Щербо, 87).  

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