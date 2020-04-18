"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"
Представляем результаты матчей 5-го тура чемпионата Беларуси.
"Витебск" - "Динамо" Брест 1:0
Гол: Николэеску (пен), 87 - 1:0
"Витебск": Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко, Каленчук, Гуренко, Мараньяо, Волков (Николэеску, 78), Сантос (Сезар, 90).
"Динамо" Брест: Павлюченко, Хачериди, Печенин (Веретило, 22), Кики, Милевский (Павловец, 77), Кривец (Садовский, 68), Гордейчук, Кисляк, Нойок, Шевченко, Юзепчук.
Удаления: Кики (73), Хачериди (85).
БАТЭ - "Торпедо" 0:0
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич, 62), Стасевич, Драгун, Яблонский, Виллумссон (Бага, 85), Скавыш (Сарока, 77).
"Торпедо": Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Афанасьев (Леонович, 76), Хачатурян, Премудров, Габриэл Рамос, Юсов (Липе, 46), Антилевский (Щербо, 87).
Читайте также: "Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В Италии решили недоигрывать Серию С
-
Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку
-
"Витебск" одолел брестское "Динамо", БАТЭ сыграл вничью с "Торпедо"
-
"Лацио" определил три трансферные цели на лето
-
3
"Турецкий Месси" мечтает перейти в "Барселону"
-
4
Сетьен: "Я бы тренировал "Барселону" и бесплатно"
-
1
Французский политик: "После пандемии стоимость Мбаппе упадет до 40 миллионов евро"
-
ВВС представило сборную молодых открытий АПЛ
-
Еще три клуба могут сняться с ФНЛ
-
Футболисты "Арсенала" занимаются с психологом во время карантина
-
"Атлетико" нацелился на Азмуна
-
1
Еще один клуб АПЛ вступил в борьбу за Видаля
-
1
"Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане
-
"Я горд быть вашим тренером": Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
-
Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Реал" в следующем сезоне не будет отдавать Лунина в аренду
-
"Интер" намерен подписать двух форвардов
-
Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
-
"Минск" уступил "Руху", "Ислочь" переиграла "Славию"
-
3
Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18