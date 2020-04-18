Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Форвард "Краснодара" Вандерсон устроил дома вечеринку, нарушив карантин.

По сведениям Metaratings, среди гостей был замечен его одноклубник - хавбек Кайо Панталеао.

Отмечается, что на вечеринке было много алкоголя, а также люди вдыхали неизвестный газ и курили кальян.

В этом сезоне на счету Вандерсона три гола и пять ассистов в 22 играх. Кайо принял участие в шести матчах.

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