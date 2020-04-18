Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Теги краснодарвандерсонкайо панталеао

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Форвард "Краснодара" Вандерсон устроил дома вечеринку, нарушив карантин.

По сведениям Metaratings, среди гостей был замечен его одноклубник - хавбек Кайо Панталеао.

Отмечается, что на вечеринке было много алкоголя, а также люди вдыхали неизвестный газ и курили кальян.

В этом сезоне на счету Вандерсона три гола и пять ассистов в 22 играх. Кайо принял участие в шести матчах.

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