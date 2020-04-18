В Италии решили недоигрывать Серию С

Итальянская федерация футбола решила недоигрывать Серию С.

Как сообщает Football Italia, такое решение связано с пандемией коронавируса. Однако Серия А и Серия В, скорее всего, будут доиграны.

Серия С, третья по силе лига Италии, была завершена после 27 туров. Лидером с 16-очковым отрывом является "Монца".

Напомним, что Серия А может быть возобновлена 31 мая.

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