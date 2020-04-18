В Италии решили недоигрывать Серию С

Теги кубок италии серия cкоронавирус

В Италии решили недоигрывать Серию С

Итальянская федерация футбола решила недоигрывать Серию С.

Как сообщает Football Italia, такое решение связано с пандемией коронавируса. Однако Серия А и Серия В, скорее всего, будут доиграны.

Серия С, третья по силе лига Италии, была завершена после 27 туров. Лидером с 16-очковым отрывом является "Монца".

Напомним, что Серия А может быть возобновлена 31 мая.

Читайте также: В Италии надеются возобновить тренировки команд с 4 мая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов