Бекхэм: "Роналду не дотягивает до уровня Месси"

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Бекхэм: "Роналду не дотягивает до уровня Месси"

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси - уникальный игрок, таких больше нет. Они с Роналду на голову выше остальных, но Роналду не дотягивает до уровня Месси.

В 2013 году я в составе ПСЖ противостоял "Барселоне". Когда Месси появился на поле, то сразу же забил. Мы отлично играли, однако в итоге уступили", - приводит слова Бекхэма Télam.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", в то время как Роналду выигрывал награду пять раз.

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Комментарии

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lesnovsky

И близко не дотягивает....

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не английскому еврею-педофилу об этом рассуждать!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Рон всегда сконцентрирован на личной статке, а у Месси всегда уходят силы на тренерское и административное управление сектой. То петуха вернуть, то тренера поменять, то Абидаль что-то ляпнет не по методе и надо побеседовать...

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