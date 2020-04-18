Бекхэм: "Роналду не дотягивает до уровня Месси"

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси - уникальный игрок, таких больше нет. Они с Роналду на голову выше остальных, но Роналду не дотягивает до уровня Месси.

В 2013 году я в составе ПСЖ противостоял "Барселоне". Когда Месси появился на поле, то сразу же забил. Мы отлично играли, однако в итоге уступили", - приводит слова Бекхэма Télam.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", в то время как Роналду выигрывал награду пять раз.

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