Кокорин заявил, что имеет предложение от европейского клуба

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Кокорин заявил, что имеет предложение от европейского клуба

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", сообщил, что имеет предложение от европейского клуба.

"По секрету скажу, что мной заинтересовались серьезные люди, которые там находятся. Есть реальные предложения. Испания? Нет оттуда на меня никто не выходил.

Из Италии есть. Однако я не хочу поехать туда просто, чтобы поиграть с "Миланом" и "Интером". Хочу попасть в конкурирующий клуб, который за что-то борется", - заявил Кокорин.

Ранее говорилось, что итальянский "Лацио" проявляет интерес к Артему Дзюбе.

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