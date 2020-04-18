ПСЖ нацелился на хавбека "Милана"
Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает Le10sport, инициатором трансфера является спортивный директор парижан Леонардо, который участвовал в переходе игрока в "Милан", когда работал в клубе.
Отмечается, что "россонери" хочет выручить с продажи Беннасера не менее 30 миллионов евро, так как его соглашение с клубом будет действовать еще 4 года.
В этом сезоне Беннасер отметился одной голевой передачей в 23 играх.
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|Команда
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13