ПСЖ нацелился на хавбека "Милана"

Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Le10sport, инициатором трансфера является спортивный директор парижан Леонардо, который участвовал в переходе игрока в "Милан", когда работал в клубе.

Отмечается, что "россонери" хочет выручить с продажи Беннасера не менее 30 миллионов евро, так как его соглашение с клубом будет действовать еще 4 года.

В этом сезоне Беннасер отметился одной голевой передачей в 23 играх.

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