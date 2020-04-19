Кокорин рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал, что в 2015 году мог перейти в "Арсенал".

"У меня истекал контракт с "Динамо", из-за этого они не хотели отдавать меня в аренду, а хотели переподписать соглашение.

Я был уже готов отправляться в Англию, однако не договорились с клубом. "Арсенал" хотел арендовать меня на год", - заявил Кокорин.

Напомним, что в итоге Кокорин покинул "Динамо" и перешел в "Зенит".

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