Стало известно, сколько сэкономит "Барселона", если режим повышенной готовности в Испании будет продлен

Продление режима повышенной готовности в Испании из-за коронавируса поможет "Барселоне" с экономией денег.

Как сообщает AS, если режим будет продлен до 9 мая, то каталонцы сэкономят 28 миллионов евро на зарплате футболистов.

Напомним, что все игроки "Барселоны" согласились сократить зарплату на 70 процентов.

После 27 туров "Барса" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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