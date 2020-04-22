Бэйл назвал любимые победы в Лиге Чемпионов

Вингер "Реала" Гарет Бэйл перечислил любимые матчи в Лиге Чемпионов.

"Если выбирать свою любимую победу в Лиге Чемпионов в составе "Реала", то это десима. Это был первый раз, когда я поднял этот кубок, победить в финале на последних минутах - это особенное чувство.

Еще выделю победу в финале Лиги Чемпионов с "Ювентусом" в Кардиффе, моем родном городе. Не многим удавалось брать трофей у себя дома", - приводит слова Бэйла BT Sport.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года и четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов.

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