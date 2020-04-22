Экс-девушка Роналду поделилась юношеской фотографией

Модель Ирина Шейк, экс-девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.

Шейк поздравила с днем рождения свою сестру Татьяну и опубликовала юношескую фото со своей сестрой.

Напомним, что Шейк и Роналду состояли в отношениях с 2010 по 2015 год.

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