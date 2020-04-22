Шатов летом перейдет в "Рубин"

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Шатов летом перейдет в "Рубин"

"Рубин" смог договориться о подписании хавбека "Зенита" Олега Шатова.

Как сообщает "Чемпионат", казанский клуб согласовал контракт с 29-летним игроком. Шатов переберется в "Рубин" летом в качестве свободного агента.

Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету три забитых мяча и два ассиста в 15 играх.

Напомним, что до приостановки РПЛ "Зенит" лидировал в чемпионате, а "Рубин" шел на 14-м месте.

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