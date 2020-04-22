Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR

УЕФА может запретить использование системы видеоповторов в играх Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo, если еврокубки будут возобновлены в этом году, то VAR не будет использоваться, потому что при просмотре спорных моментов судьи не смогут соблюдать безопасную дистанцию.

Отмечается, что решение по этому вопросу будет вынесено в четверг, 23 апреля.

Напомним, что турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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