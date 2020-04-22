Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR
УЕФА может запретить использование системы видеоповторов в играх Лиги Чемпионов.
Как сообщает Mundo Deportivo, если еврокубки будут возобновлены в этом году, то VAR не будет использоваться, потому что при просмотре спорных моментов судьи не смогут соблюдать безопасную дистанцию.
Отмечается, что решение по этому вопросу будет вынесено в четверг, 23 апреля.
Напомним, что турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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Бывший руководитель "Ювентуса" высказался о возможном переходе Икарди в туринский клуб
Турнирные таблицы
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|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
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|Осер
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|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
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|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
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|АЕК
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|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
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|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
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|9
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|Динамо Киев
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|5
|Группа F
|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
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|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4