Лига Чемпионов показала лучшие голы Кака в честь дня его рождения

Лига Чемпионов показала подборку лучших голов экс-игрока сборной Бразилии Кака.

Таким образом пресс-служба турнира поздравила бразильца с 38-летием.

Кака выигрывал Лигу Чемпионов в 2007 году в составе "Милана", за который он выступал с 2003 по 2009 год.

Также Кака известен по выступлениям за "Реал" и "Орландо Сити". Карьеру футболиста он завершил в 2017 году.

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