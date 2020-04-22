Лига Чемпионов показала лучшие голы Кака в честь дня его рождения
Лига Чемпионов показала подборку лучших голов экс-игрока сборной Бразилии Кака.
Happy birthday, 2007 winner Kaká!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 22, 2020
@KAKA #UCL | #HBD pic.twitter.com/c0dyU4wZt5
Таким образом пресс-служба турнира поздравила бразильца с 38-летием.
Кака выигрывал Лигу Чемпионов в 2007 году в составе "Милана", за который он выступал с 2003 по 2009 год.
Также Кака известен по выступлениям за "Реал" и "Орландо Сити". Карьеру футболиста он завершил в 2017 году.
Читайте также: Кака рассказал о худшем моменте в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Брейтуэйт рассказал о своих планах в составе "Барселоны"
-
Зидан все еще заинтересован в Погба
-
Арустамян сообщил о переговорах Азмуна с клубом Серии А
-
Агент Шатова отрицает договоренность с "Рубином"
-
Луис Энрике обратился с просьбой о сокращении своей зарплаты
-
Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах
-
Остаток сезона АПЛ могут показать бесплатно для всех зрителей
-
"Арсенал" готов отпустить Мхитаряна в "Рому" по сниженной цене
-
Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию
-
Лига Чемпионов показала лучшие голы Кака в честь дня его рождения
-
"Боруссия" готовит новый контракт для Санчо
-
Семак высказался о будущем Кокорина в "Зените"
-
Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR
-
В сети показали новую домашнюю форму "Ливерпуля"
-
Шатов летом перейдет в "Рубин"
-
Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"
-
Экс-девушка Роналду поделилась юношеской фотографией
-
Бэйл назвал любимые победы в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" выступила против плотного графика в случае возобновления сезона
-
"Динамо" пригласило на домашний матч пропагандиста Соловьева, который ранее раскритиковал клуб
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4