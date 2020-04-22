Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию

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Каррера высказался о возможном переезде Азмуна в Италию

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в "Наполи".

"Азмун готов к Серии А. Он противостоял мне при схеме 3-5-2. Он быстрый, забивной, хорошо играющий головой форвард. Есть ли у него схожесть с Белотти? Они очень работоспособные, однако Азмун более техничный", - приводит слова Карреры MondoNapoli.

В текущем сезоне Азмун провел 29 игр, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов предложить Азмуну пятилетнее соглашение.

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