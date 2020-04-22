"Арсенал" готов отпустить Мхитаряна в "Рому" по сниженной цене

"Арсенал" готов уменьшить сумму выкупа Генриха Мхитаряна для "Ромы".

"Стоимость выкупа в договоре между клубами - 22 миллиона евро, однако стороны могут договориться о снижении суммы почти в два раза. От 9-10 миллионов", - заявил агент Тимур Гурцкая.

Соглашение Мхитаряна с "канонирами" истекает следующим летом.

В этом сезоне на его счету 6 голов и 4 ассиста в 17 играх.

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