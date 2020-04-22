"Арсенал" готов отпустить Мхитаряна в "Рому" по сниженной цене
"Арсенал" готов уменьшить сумму выкупа Генриха Мхитаряна для "Ромы".
"Стоимость выкупа в договоре между клубами - 22 миллиона евро, однако стороны могут договориться о снижении суммы почти в два раза. От 9-10 миллионов", - заявил агент Тимур Гурцкая.
Соглашение Мхитаряна с "канонирами" истекает следующим летом.
В этом сезоне на его счету 6 голов и 4 ассиста в 17 играх.
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|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18