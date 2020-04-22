Остаток сезона АПЛ могут показать бесплатно для всех зрителей

Министерство культуры Великобритании предлагает бесплатно показывать оставшиеся игры сезона АПЛ, если он будет возобновлен.

"Это уже обсуждалось с АПЛ. Я считаю, что будет не очень хорошо, если они возобновят сезон за закрытыми дверями и фанатам не удастся посмотреть игры", - заявил министр культуры Оливер Дауден.

Напомним, что АПЛ была приостановлена в марте из-за распространения коронавируса. В Великобритании было зафиксировано более 133 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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