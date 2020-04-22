Арустамян сообщил о переговорах Азмуна с клубом Серии А

Форвард "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Лацио".

"Лацио" ищет нового форварда. Про Азмуна - это не слухи, это реальная работа агента", - заявил Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, об интересе к Азмуну со стороны "Наполи" и клубов АПЛ.

В этом сезоне на счету Азмуна 14 забитых мячей и 7 ассистов в 29 играх.

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