Арустамян оценил вероятность перехода Кокорина в итальянский клуб

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном переезде нападающего "Зенита" Александра Кокорина в Италию.

"Фабио Капелло всегда восхищался Кокориным. Он в нем души не чаял. Он восторгался от двух игроков - Игоря Акинфеева и Кокорина. Он считал их футболистами европейского уровня.

Благодаря этому репутация Кокорина в Италии, я думаю, супер. Возможно, летом мы увидим его в Серии А, интерес от местных клубов есть", - заявил Арустамян.

Напомним, что сейчас Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". Его соглашение с "Зенитом" истекает грядущим летом.

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