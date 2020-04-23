Голкипер "Аталанты" спустя месяц снова сдал положительный тест на коронавирус

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Голкипер "Аталанты" спустя месяц снова сдал положительный тест на коронавирус

Вратарь "Аталанты" Марко Спортиелло продолжает бороться с коронавирусом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спустя месяц голкипер снова сдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что заболевание у футболиста протекает без серьезных симптомов и он находится дома.

В этом сезоне Спортиелло провел три игры и пропустил три гола.

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