Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров

Теги россиякоронавирусалександр головингеоргий джикия

Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров

Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге решил подшутить над тем, что во время карантина из-за короноавируса не работают парикмахерские.

Были опубликованы фото игроков сборной России с пышными шевелюрами и/или бородами. На фото попали Александр Головин, Георгий Джикия, Артем Дзюба и один из братьев Миранчуков.

"Когда на карантине не работают барберы", - подписали фото.

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