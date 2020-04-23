Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров

Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге решил подшутить над тем, что во время карантина из-за короноавируса не работают парикмахерские.

Были опубликованы фото игроков сборной России с пышными шевелюрами и/или бородами. На фото попали Александр Головин, Георгий Джикия, Артем Дзюба и один из братьев Миранчуков.

Когда на карантине не работают барберы... pic.twitter.com/oI4KyjN3fE — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 23, 2020

"Когда на карантине не работают барберы", - подписали фото.

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