Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров
Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге решил подшутить над тем, что во время карантина из-за короноавируса не работают парикмахерские.
Были опубликованы фото игроков сборной России с пышными шевелюрами и/или бородами. На фото попали Александр Головин, Георгий Джикия, Артем Дзюба и один из братьев Миранчуков.
Когда на карантине не работают барберы... pic.twitter.com/oI4KyjN3fE— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 23, 2020
"Когда на карантине не работают барберы", - подписали фото.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20