Жена Семака рассказала, что она думает о коронавирусе

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Жена Семака рассказала, что она думает о коронавирусе

Анна Семак, супруга наставника "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что у одного из ее ближайших родственников выявили коронавирус.

"Вчера мне в директ написали: "Вы верите в пандемию?" "Лично знаю пятерых заболевших и троих умерших". "Они могут болеть чем угодно. Анна, это не вы. Мира вашей голове..."

Сегодня мой родственник сдал положительный тест на коронавирус. Я очень злюсь на на ту женщину, милостиво благословившую мою голову. Из-за таких пандемия продлится еще долго", - заявила Анна Семак.

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