"Сампдория" объявила о выздоровлении всех футболистов команды от коронавируса

Теги сампдориякоронавирус

"Сампдория" объявила о выздоровлении всех футболистов команды от коронавируса

Футболисты "Сампдории" повторно сдали тесты на коронавирус.

Как сообщает сайт клуба, все тесты были отрицательными. Таким образом, в клубе не осталось заболевших.

Напомним, что ранее коронавирус был обнаружен у семи футболистов: Омар Колли, Бартош Берешиньски, Альбин Экдаль, Мортен Торнсби, Фабио Депаоли, Маноло Габбьядини и Антонио Ла Гумина.

После 26 туров "Сампдория" идет в Серии А на 16-м месте.

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