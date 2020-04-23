"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева
"Спартак" еще не принимал решения о выкупе форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб должен определится с этим вопросом до середины мая.
Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона.
За "Спартак" 22-летний игрок провел четыре игры и отметился двумя голевыми передачами.
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