"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева

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"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева

"Спартак" еще не принимал решения о выкупе форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб должен определится с этим вопросом до середины мая.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона.

За "Спартак" 22-летний игрок провел четыре игры и отметился двумя голевыми передачами.

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