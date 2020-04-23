"Наполи" определился со стоимостью Фабиана Руиса

"Наполи" повесил ценник на хавбека Фабиана Руиса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы рассчитывают выручить с продажи 24-летнего футболиста 80 миллионов евро.

Ранее интерес к испанцу проявляли "Барселона", "Манчестер Сити" и "Реал".

Контракт Руиса с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне Руис провел 32 игры, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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