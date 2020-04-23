Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса

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Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хотел бы, чтобы клуб вернул Неймара из ПСЖ.

Как сообщает Cadena SER, аргентинец предпочитает возвращение Неймара, а не трансфер Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Стоит отметить, что Мартинес хочет присоединиться к каталонцам и выступать с Месси в одной команде.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Месси - неэффективная деревяшка для Барсы, который изнутри просто уничтожает Барселону пользуясь положением. Ни один другой клуб в мире не терпел бы к себе такое отношение и его прихоти. Да кто он на!рен такой чтобы купили игрока учитывая его мнение. Такое вообще нигде нету, даже Роналду себе такое не позволял, хотя кто может себе такое позволить в Реале. Там могут похоронить любого не смотря на заслуги. Месси всем обязан Барсе, а не наоборот. Если бы не Пеп, Барсе и Хави и ко., то он бы сейчас сгнил бы где то в Гуанчжо. Да Да сгнил бы, так как он всю жизнь играл в зоне своего комфорта. Я бы посмотрел как он играл бы в АПЛ, Серии А или в Бундес Лиге. Барса должна позвать Месси в себе в кабинет и дать хорошую пощёчину, и показать ему место. Если он этого не примет, ту пусть валит к чертям. За 40 лимонов в год можно содержать 4 игроков экстра класса, а то и целую команду из воспитанников Ла Масии. Достал уже эта коротышка!!!, того хочу, того не хочу. Из этого урода великолепные игроки вроде Коутиньо и Гризмана испоганили свою карьеру.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неймар класс . Впишется в любую команду . ̶ ̶М̶е̶с̶с̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶д̶ ̶п̶е̶н̶с̶и̶е̶й̶ ̶п̶о̶м̶о̶ж̶е̶т̶ ̶е̶щ̶ё̶ ̶о̶д̶н̶о̶г̶о̶ ̶у̶ш̶а̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶в̶з̶я̶т̶ь̶ ̶.̶.̶

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