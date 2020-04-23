Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хотел бы, чтобы клуб вернул Неймара из ПСЖ.

Как сообщает Cadena SER, аргентинец предпочитает возвращение Неймара, а не трансфер Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Стоит отметить, что Мартинес хочет присоединиться к каталонцам и выступать с Месси в одной команде.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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