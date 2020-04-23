Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
Капитан "Барселоны" Лионель Месси хотел бы, чтобы клуб вернул Неймара из ПСЖ.
Как сообщает Cadena SER, аргентинец предпочитает возвращение Неймара, а не трансфер Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Стоит отметить, что Мартинес хочет присоединиться к каталонцам и выступать с Месси в одной команде.
Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14