Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может перебраться в чемпионат Бразилии.
Как сообщает Corriere dello Sport, в подписании 38-летнего шведа заинтересован "Палмейрас", который рассчитывает завлечь игрока перспективой выиграть Кубок Либертадорес.
Напомним, что соглашение Ибрагимовича с "Миланом" истекает грядущим летом, однако "россонери" хочет продлить его.
После возвращения в "Милан" Ибрагимович провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20