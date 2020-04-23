Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может перебраться в чемпионат Бразилии.

Как сообщает Corriere dello Sport, в подписании 38-летнего шведа заинтересован "Палмейрас", который рассчитывает завлечь игрока перспективой выиграть Кубок Либертадорес.

Напомним, что соглашение Ибрагимовича с "Миланом" истекает грядущим летом, однако "россонери" хочет продлить его.

После возвращения в "Милан" Ибрагимович провел 10 матчей, забил 4 гола и отдал один ассист.

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