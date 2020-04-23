Джикия отказался сравнивать Месси и Роналду

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Джикия отказался сравнивать Месси и Роналду

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о сравнениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Они оба крутые футболисты! Не могу понять зачем их начинают сравнивать. Как может Джикия сравнивать Месси и Роналду?

Оба топы, вот и все. Не нужно кого-то выделять. Они оба обыграли меня со счетом 1:0 - и Аргентина, и Португалия", - заявил Джикия.

В этом сезоне на счету Джикии один гол в 28 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это как сравнить легковушку Оку и бронеавтомобиль Тигр)В пользу Криша явно перевес)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Зачем оскорблять Роналду сравнением с продуктом каталонско-уефашного пиара?Криш добился всего сам,для Лео же всё преподносят на блюде.

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