Джикия отказался сравнивать Месси и Роналду

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о сравнениях Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Они оба крутые футболисты! Не могу понять зачем их начинают сравнивать. Как может Джикия сравнивать Месси и Роналду?

Оба топы, вот и все. Не нужно кого-то выделять. Они оба обыграли меня со счетом 1:0 - и Аргентина, и Португалия", - заявил Джикия.

В этом сезоне на счету Джикии один гол в 28 матчах.

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