"Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием Виллиана

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"Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием Виллиана

"Ливерпуль" может заполучить вингера "Челси" Виллиана.

По сведениям Liverpool Echo, мерсисайдцы уже начали обсуждать с бразильцем возможный переход.

Отметим, что "Ливерпуль" сможет подписать Виллиана бесплатно, так как летом у него истекает контракт с "Челси".

Виллиан перебрался в "Челси" в 2013 году. В этом сезоне на его счету 7 голов и 6 результативных передач в 37 играх.

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