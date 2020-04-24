"Ювентус" хочет подписать защитника "Челси"

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"Ювентус" хочет подписать защитника "Челси"

Защитник "Челси" Эмерсон Пальмери может оказаться в "Ювентусе".

Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний футболист хочет вернуться в Серию А, а "старая синьора" готова подписать его грядущим летом.

Отметим, что до перехода в "Челси" бразилец выступал за "Палермо" и "Рому".

В текущем сезоне Эмерсон провел 18 матчей и отметился одной голевой передачей.

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