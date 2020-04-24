Джикия: "Спартаку" стыдно за 8-е место"

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Джикия: "Спартаку" стыдно за 8-е место"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о турнирном положении клуба.

"Нам стыдно за 8-е место. Вся команда недовольна. Возобновление РПЛ мне как капитану и моей команде нужно прежде всего для того, чтобы исправить ситуацию.

Если мы финишируем на 8-9 месте, мы еще больше расстроимся. Будем думать, что у нас был шанс, однако мы им не воспользовались", - заявил Джикия.

После 22 туров "Спартак" идет в РПЛ на 8-м месте, имея в активе 28 очков.

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