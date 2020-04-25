Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба

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Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение покинуть клуб при первой возможности.

Ранее сообщалось, что ПСЖ грядущим летом будет отклонять все предложения по футболисту. Позже появилась информация, что клуб пригрозил посадить Мбаппе на скамейку запасных до истечения контракта, если он не продлит соглашение.

"Полагаю, что семья Мбаппе недовольна появившейся информацией. Такими действиями клуб только ускорит уход Килиана", - заявил AS представитель одного из главных представительских агентств в мире.

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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