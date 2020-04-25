Бывший футболист "Спартака" рассказал о том, как "крал" бутсы у Бензема
Экс-игрок "Спартака" Тино Коста, рассказал историю, связанную с Каримом Бензема.
"Прибыв во Францию, я начал ездить на просмотры в разные клубы, одним из них был "Лион". Тогда за них начинал играть Карим Бензема, и мы с ним жили в одной комнате.
Однажды я заглянул в шкаф и обнаружил несколько пар бутс. На улице шел дождь. Иногда я брал его бутсы, пользовался ими, потом мыл и ставил обратно. Спустя много лет я рассказал ему об этом. Он ответил: "Вот сукин сын, а я никогда этого не замечал". Мы только посмеялись над этой историей", - приводит слова Косты AS.
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