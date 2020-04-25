Андре Гомеш раздал автографы своим собакам

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Андре Гомеш раздал автографы своим собакам

Хавбек "Эвертона" Андре Гомеш показал, чем он занимается во время карантина.

26-летний португалец выложил видео, где он под шум фанатов раздал автографы своим собакам.

"Пытаюсь всеми силами придерживаться старых привычек", - подписал видео Гомеш.

Гомеш выступает за "Эвертон" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Гомеш провел 12 матчей, но результативными действиями не отличился.

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