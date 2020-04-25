Андре Гомеш раздал автографы своим собакам
Хавбек "Эвертона" Андре Гомеш показал, чем он занимается во время карантина.
26-летний португалец выложил видео, где он под шум фанатов раздал автографы своим собакам.
"Пытаюсь всеми силами придерживаться старых привычек", - подписал видео Гомеш.
Гомеш выступает за "Эвертон" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне Гомеш провел 12 матчей, но результативными действиями не отличился.
Читайте также: "Эвертон" - главный претендент на нападающего "Ромы" Ундера. | http://soccernews.ru
главное
-
Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба
-
Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий
-
"Барселона" во второй раз снизила цену на Коутиньо
-
Игрока "Монпелье" с коронавирусом ввели в искусственную кому
-
Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова
Лента новостей
-
"Боруссия" обошла "Баварию" и "МЮ" в борьбе за 14-летнего защитника
-
"Интер" лидирует в борьбе за Кумбуллу
-
Топ-клубу Европы запретили принимать помощь от российского благотворительного фонда
-
2
The Sun представило сборную худших партнеров Месси
-
Холанд назвал своих кумиров
-
Андре Гомеш раздал автографы своим собакам
-
Бывший футболист "Спартака" рассказал о том, как "крал" бутсы у Бензема
-
Мбаппе собирается покинуть ПСЖ из-за угроз от клуба
-
1
Роналду показал фото силовой тренировки
-
1
"Ювентус" может купить у "Барселоны" Серхи Роберто
-
2
Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий
-
3
"Барселона" во второй раз снизила цену на Коутиньо
-
"Ливерпуль" интересуется форвардом "Лацио"
-
"Челси" не будет сокращать зарплату футболистов
-
Игрока "Монпелье" с коронавирусом ввели в искусственную кому
-
Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" защитника сборной Бельгии
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Ромы"
-
Полиция занимается проверкой смерти воспитанника "Локомотива" Самохвалова
-
1
"Барселона" готова продать Эмерсона
-
Аршавин высказался об отказе Озила идти на понижение зарплаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18