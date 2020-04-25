Топ-клубу Европы запретили принимать помощь от российского благотворительного фонда

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что европейскому клубу запретили воспользоваться помощью из России в борьбе с коронавирусом.

"Я не мог поверить, что такое случилось на самом деле, однако я видел оригиналы документов. Один европейский футбольный клуб, один из грандов мирового футбола связался со своими знакомыми в России, с одним фондом, название которого я не буду уточнять.

Это неправительственный фонд, занимающийся благотворительностью и во время пандемии закупает и распространяет оборудование и препараты, которые нужны в борьбе с коронавирусом.

Фонд готов был помочь этому клубу, однако от них пришло сообщение: "Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам запретили это сделать". Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики", - заявил Лавров.

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