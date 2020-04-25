"Интер" лидирует в борьбе за Кумбуллу

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"Интер" лидирует в борьбе за Кумбуллу

"Интер" выбился в лидеры в гонке за защитником "Вероны" Марашем Кумбуллой.

По сведениям Football Italia, "нерадзурри" обошли в борьбе ряд европейских клубов. Однако "Интер" пока не может договориться о стоимости сделки.

Отмечается, что "Интер" предлагает 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов, а "Верона" требует 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего игрока заинтересованы "Лацио", "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Челси".

В этом сезоне Кумбулла провел 19 игр и отметился одним голом.

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