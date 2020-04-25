Сын президента "Арсенала" назначен президентом "Твери"

Теги первый дивизион

Сын президента "Арсенала" назначен президентом "Твери"

В новом клубе "Тверь" назначили президента клуба.

Как сообщает Tverisport, должность получил Мамука Аджоев, сын президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева.

В клубе уже составили штатное расписание. До 25 мая "Тверь" должна пройти лицензирование в РФС.

Отмечается, что со следующего сезона "Тверь" будет выступать в ПФЛ.

Читайте также: VAR планируют отменить из-за коронавируса? Рассказываем о 6 случаях, когда видеоассистент ярко повлиял на ход целых турниров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов