Сын президента "Арсенала" назначен президентом "Твери"

В новом клубе "Тверь" назначили президента клуба.

Как сообщает Tverisport, должность получил Мамука Аджоев, сын президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева.

В клубе уже составили штатное расписание. До 25 мая "Тверь" должна пройти лицензирование в РФС.

Отмечается, что со следующего сезона "Тверь" будет выступать в ПФЛ.

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