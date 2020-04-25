Артур определился со своим будущим в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Артур Рамос не собирается уходить из клуба.

По сведениям Esporte Interativo, 23-летний бразилец намерен отклонять все предложения от других клубов. Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Интер", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

"Барса" приобрела Артура в 2018 году за 40 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету четыре гола и четыре ассиста в 23 играх.

Читайте также: "Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками. | http://soccernews.ru