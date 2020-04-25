Артур определился со своим будущим в "Барселоне"

2 Теги барселонаартур рамос

Артур определился со своим будущим в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Артур Рамос не собирается уходить из клуба.

По сведениям Esporte Interativo, 23-летний бразилец намерен отклонять все предложения от других клубов. Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Интер", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

"Барса" приобрела Артура в 2018 году за 40 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету четыре гола и четыре ассиста в 23 играх.

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Комментарии

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lesnovsky

Никто не хочет уходить от Месси... Вот и еще один... Утухните, все псевдо дв и прочие...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Чемп и так в кармане! Спасибо Эрнандесу-Эрнандесу и Лаосу - всем судьям в целом, спасибо Тебасу, спасибо Барто что умеет заносить куда надо. Ещё и чашку ЛЧ скоро подгонят, Копу для Аргентины также можно запаковать это единственный вариант для Лео получить трофей со сборной (и то не факт, что по дороге он не потеряется). Также пора вручать очередной липовый ЗМ! В этом сезоне Лео как и всегда не было равных! Он в одиночку размазал Реал в двух классико, вытащил мёртвый матч с Валенсией, а бенефис в матче за суперкубок с Атлетико? Это все было блестяще! Visca el Barca!

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