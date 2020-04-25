"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

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"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

"Барселона" рассматривает вариант с отказом от возобновления сезона.

Как сообщает Sport.es, это может случиться, если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по продолжению сезона.

Руководство "Барсы" не будет рисковать здоровьем футболистов, тренеров и другого персонала. Отмечается, что это связано с тем, что много клубов отказываются тестировать своих футболистов на коронавирус.

По информации источника, "Барсу" могут поддержать другие европейские клубы, которые имеют опасения в вопросе возобновления сезона.

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lesnovsky

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