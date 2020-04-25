Бразильцы "Шахтера" мешают сокращению зарплат в клубе
"Шахтер" работает над сокращением зарплат футболистов из-за кризиса связанного с пандемией коронавируса.
"Шахтер" на финальной стадии переговоров с футболистами, там зарплату тоже понизят. Однако ситуацию усложняет, позиция бразильских футболистов, среди которых есть недовольные", - сообщает "Динамо Киев Inside".
Отметим, что в составе "горняков" 12 бразильцев, не учитывая игроков с двойным гражданством.
После 23 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 13 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13