Бразильцы "Шахтера" мешают сокращению зарплат в клубе

"Шахтер" работает над сокращением зарплат футболистов из-за кризиса связанного с пандемией коронавируса.

"Шахтер" на финальной стадии переговоров с футболистами, там зарплату тоже понизят. Однако ситуацию усложняет, позиция бразильских футболистов, среди которых есть недовольные", - сообщает "Динамо Киев Inside".

Отметим, что в составе "горняков" 12 бразильцев, не учитывая игроков с двойным гражданством.

После 23 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 13 очков.

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