Бразильцы "Шахтера" мешают сокращению зарплат в клубе

Теги шахтер донецк

Бразильцы "Шахтера" мешают сокращению зарплат в клубе

"Шахтер" работает над сокращением зарплат футболистов из-за кризиса связанного с пандемией коронавируса.

"Шахтер" на финальной стадии переговоров с футболистами, там зарплату тоже понизят. Однако ситуацию усложняет, позиция бразильских футболистов, среди которых есть недовольные", - сообщает "Динамо Киев Inside".

Отметим, что в составе "горняков" 12 бразильцев, не учитывая игроков с двойным гражданством.

После 23 туров "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Динамо" на 13 очков.

Читайте также: Владелец "Шахтёра" Ахметов потерял 80% своего состояния за последние семь лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

"Барселона" может отказаться от возобновления сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов