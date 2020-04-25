Упамекано выбрал новый клуб

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано принял решение перебраться в "Баварию".

Как сообщает Soccerlink, между футболистом и мюнхенским клубом есть принципиальное соглашение о переходе. Напомним, что ранее 21-летним французом интересовались "Барселона" и "Реал".

Теперь Упамекано пытается убедить "Лейпциг" снизить требования по стоимости своего трансфера. Клуб оценивает игрока в 58 миллионов евро.

В этом сезоне Упамекано принял участие в 29 матчах во всех турнирах.

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