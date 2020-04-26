Игрок "Монпелье", госпитализированный с коронавирусом, вышел из комы

Хавбек "Монпелье" Жуниор Самбия был выведен из искусственной комы.

По сведениям Lequipe, 23-летний игрок уже начал дышать самостоятельно, однако пока он будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, что Самбия был введен в искусственную кому из-за проблем с дыханием на фоне заражения коронавирусом.

В этом сезоне Самбия провел 22 игры, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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