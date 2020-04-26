"Реал" готовит предложение по хавбеку "Фулхэма"

Теги реал мадридфулхэмтрансферыандре-франк замбо-ангисса

"Реал" готовит предложение по хавбеку "Фулхэма"

Хавбек "Фулхэма" Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский клуб готов приобрести футболиста грядущим летом за 20 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний камерунец на правах аренды выступает за "Вильярреал", где провел 28 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Действующий контракт Замбо-Ангисса с "Фулхжмом" рассчитан до лета 2023 года.

Читайте также: Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 апреля

Главные новости дня: 25 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов