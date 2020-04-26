"Реал" готовит предложение по хавбеку "Фулхэма"

Хавбек "Фулхэма" Андре-Франк Замбо-Ангисса попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Mundo Deportivo, мадридский клуб готов приобрести футболиста грядущим летом за 20 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний камерунец на правах аренды выступает за "Вильярреал", где провел 28 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Действующий контракт Замбо-Ангисса с "Фулхжмом" рассчитан до лета 2023 года.

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