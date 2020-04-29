Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче
В ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо".
Однако в финал прошло "Динамо", которое выиграло в первом матче со счетом 2:0.
"Шахтер" Солигорск - "Динамо" Брест 4:2
Голы: Савицкий, 19 - 0:1, Гордейчук, 38 - 0:2, Иванович, 58 - 1:2, Лисакович, 60 - 2:2, Лисакович (пен), 66 - 3:2, Подстрелов, 74 - 4:2
"Шахтер" Солигорск: Гутор, Политевич (Хадаркевич, 6), Сачивко, Бурко, Антич, Кендыш, Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 62), Сзоке, Иванович, Лисакович.
"Динамо" Брест: Игнатович, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Шевченко, 54; Кривец, 81), Гордейчук, Кисляк, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Садовский, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18