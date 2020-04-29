Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче

Теги шахтердинамо брест

Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче

В ответной игре 1/2 финала Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо".

Однако в финал прошло "Динамо", которое выиграло в первом матче со счетом 2:0.

"Шахтер" Солигорск - "Динамо" Брест 4:2

Голы: Савицкий, 19 - 0:1, Гордейчук, 38 - 0:2, Иванович, 58 - 1:2, Лисакович, 60 - 2:2, Лисакович (пен), 66 - 3:2, Подстрелов, 74 - 4:2

"Шахтер" Солигорск: Гутор, Политевич (Хадаркевич, 6), Сачивко, Бурко, Антич, Кендыш, Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 62), Сзоке, Иванович, Лисакович.

"Динамо" Брест: Игнатович, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Шевченко, 54; Кривец, 81), Гордейчук, Кисляк, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Садовский, 88).

Читайте также: Стало известно, смотрит ли Путин матчи чемпионата Беларуси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ БАТЭ 26 65
2 Динамо Минск Динамо Минск 26 53
3 Шахтер Шахтер 26 49
4 Белшина Белшина 26 43
5 Гранит Гранит 26 42
6 Минск Минск 26 40
7 Торпедо Жодино Торпедо Жодино 26 36
8 Неман Гродно Неман Гродно 26 32
9 Нафтан Нафтан 26 30
10 Славия Славия 26 26
11 Слуцксахар Слуцксахар 26 25
12 Динамо Брест Динамо Брест 26 24
13 Витебск Витебск 26 21
14 Гомель Гомель 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов