Мбаппе назвал своих кумиров

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе перечислил своих кумиров.

"Их у меня было много. Мне сильно нравился Криштиану. Тогда нам всем нравились Роналду и Месси. Мне повезло выступать вместе с Неймаром, которого я обожал в более молодом возрасте.

Разумеется, они вдохновляют меня и сейчас. У каждого из них уникальный стиль, свои сильные стороны. Они все топ-футболисты, поэтому вдохновляют каждого. Однако я ищу собственный путь к вершине", - приводит слова Мбаппе beIN Sports.

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