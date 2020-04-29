Мбаппе назвал своих кумиров

2 Теги псжкилиан мбаппе

Мбаппе назвал своих кумиров

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе перечислил своих кумиров.

"Их у меня было много. Мне сильно нравился Криштиану. Тогда нам всем нравились Роналду и Месси. Мне повезло выступать вместе с Неймаром, которого я обожал в более молодом возрасте.

Разумеется, они вдохновляют меня и сейчас. У каждого из них уникальный стиль, свои сильные стороны. Они все топ-футболисты, поэтому вдохновляют каждого. Однако я ищу собственный путь к вершине", - приводит слова Мбаппе beIN Sports.

Читайте также: Мбаппе рассказал о лучшем голе в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Когда Мбаппе и Ней перейдут в Реал,на КАМП НОУ ЧУПА-ЧУПС АРЕНЕ ещё будет стоять(не ходить уже) Лео Месси и наблюдать как Реал раскатывает Барсу играюче)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное,бороду рыжую не отращивать...

Ответить

главное

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов