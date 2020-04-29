Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга
Экс-игрок ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, как чуть не попался на допинге в 2006 году.
"Когда Россию дисквалифицировали из-за допинга на Олимпиаде, я подумал, что меня ждет такая же участь. В РПЛ не сильно следили за допингом, а в Кубке УЕФА нас ожидала игра против "Лиона". Газзаев пригласил меня к себе и сообщил, что я не буду играть, несмотря на то, что должен был выйти в стартовом составе.
Газзаев сказал мне, что пришло письмо из ФИФА: если я выйду играть и попадусь на допинге, то меня дисквалифицируют. Мне пришлось сказать, что я пропущу игру из-за больной спины", - заявил Карвальо.
Напомним, что Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год.
Читайте также: Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно. | http://soccernews.ru
главное
-
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
-
ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
Лента новостей
-
"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
-
1
На "Олд Траффорд" появятся стоячие места
-
2
Суперкубок Каталонии не состоится из-за коронавируса
-
В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея
-
Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга
-
2
Мбаппе назвал своих кумиров
-
Брестское "Динамо" вышло в финал Кубка Беларуси, несмотря на поражение от "Шахтера" в ответном матче
-
1
Комментатор Арустамян назвал неожиданного чемпиона России в нынешнем сезоне
-
Упамекано останется в "РБ Лейпциг", несмотря на интерес топ-клубов
-
Головина назвали царем во Франции
-
"Рома" может купить одного из лидеров "Шахтера"
-
1
Серхио Регилон получил предложения от двух английских топ-клубов
-
Балотелли рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус"
-
Быший игрок ЦСКА Карвальо рассказал о забавном случае во время встречи с Путиным
-
2
"Рома" предложила Педро три миллиона в год
-
"Милан" нацелился на талантливого нигерийского форварда
-
Синиша Михайлович отсудил крупную сумму у "Спортинга" за увольнение спустя 9 дней после назначения
-
4
Тер Штеген потребовал у "Барселоны" огромную зарплату
-
Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе имеет предложения из Бельгии и Шотландии
-
3
Эмери: "Неймар может стать лучшим в мире"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20