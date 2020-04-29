Экс-игрок ЦСКА признался в употреблении допинга

Экс-игрок ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, как чуть не попался на допинге в 2006 году.

"Когда Россию дисквалифицировали из-за допинга на Олимпиаде, я подумал, что меня ждет такая же участь. В РПЛ не сильно следили за допингом, а в Кубке УЕФА нас ожидала игра против "Лиона". Газзаев пригласил меня к себе и сообщил, что я не буду играть, несмотря на то, что должен был выйти в стартовом составе.

Газзаев сказал мне, что пришло письмо из ФИФА: если я выйду играть и попадусь на допинге, то меня дисквалифицируют. Мне пришлось сказать, что я пропущу игру из-за больной спины", - заявил Карвальо.

Напомним, что Карвальо защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2010 год.

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