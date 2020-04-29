Фергюсон - лучший тренер в истории футбола по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Хосеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский.

Отметим, что в прошлом году в рейтинге France Football лучшим тренером стал Михелс, а Фергюсон был вторым.

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